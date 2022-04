Ucrânia. Mercenário norte-americano abatido em combate contra tropas russas

O cidadão norte-americano Willy Joseph Cancel, de 22 anos, pai de um bébé de sete meses, trabalhava como guarda prisional em Tennessee e foi contratado por uma empresa privada pouco antes de começar a guerra na Ucrânia, segundo declarações da sua mãe , Rebecca Cabrera, à CNN. Foi enviado por essa empresa para a fronteira polaca em 13 de março.





Segundo Cabrera, em entrevista telefónica, "ele queria ir, porque acreditava naquilo por que a Ucrânia estava a lutar e queria participar, para conter [a guerra] lá e que ela não viesse para aqui, e para que os nossos soldados americanos talvez não fossem envolvidos nela". A mãe de Cancel acrescentou ainda que este combatia com gente de "países muito variados".





Cabrera disse ainda sobre a defesa da Ucrânia que "era algo em que ele acreditava do fundo do coração, que era o que estava certo. Era o tipo de homem que avançava quando todos os outros recuavam, e havia muitos outros assim que estavam com ele".