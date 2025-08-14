Ucrânia Moscovo e Kiev trocam 84 prisioneiros na véspera da cimeira Trump/Putin

"Oitenta e quatro militares russos regressaram do território controlado pelo regime de Kiev. Em contrapartida, 84 prisioneiros de guerra das forças armadas ucranianas foram entregues", indicou o ministério russo, sem adiantar pormenores sobre a forma como o processo foi concretizado.

A troca de prisioneiros e de corpos de soldados mortos é uma das últimas áreas em que Moscovo e Kiev continuam a cooperar, três anos e meio após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia.

Este ano, os dois lados já trocaram milhares de prisioneiros, ao abrigo de acordos alcançados em três rondas de negociações diretas realizadas em Istambul, entre maio e julho.

Estes intercâmbios constituem o único resultado concreto dessas reuniões.

No último encontro neste formato, em julho, as duas delegações limitaram-se a constatar o "afastamento" das respetivas posições para pôr fim ao conflito.

A troca de hoje ocorre na véspera de uma reunião entre Putin e Trump, no Alasca, centrada sobretudo nas possibilidades de paz na Ucrânia, mas à partida sem a presença do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.