Ucrânia. Não haverá conversações de alto nível em Londres

Londres recebe esta quarta-feira mais um encontro entre as delegações europeias - Reino Unido, Alemanha e França - e as equipas de negociadores dos Estados Unidos e da Ucrânia.

O objetivo é alcançar um cessar-fogo sob a ameaça americana de abandonar o processo, caso não seja alcançada em breve uma solução.



Nas últimas horas chegou a pensar-se que este encontro de Londres poderia trazer finalmente resultados, mas a Sky News está a adiantar que os diplomatas principais dos países envolvidos optaram por um adiamento. Ou seja, não haverá conversações de alto nível. Em vez disso o encontro vai ser feito a um nível mais baixo entre os cinco países.



O motivo pode ser o facto de Zelensky não aceitar a entrega da Crimeia à Rússia e a posição americana de reconhecer como legal a anexação feita por Moscovo.



Putin colocou várias condições para aceder a parar a guerra que também não têm o acordo de Kiev.



O chefe de Estado ucraniano vai estar este sábado no Vaticano, no funeral do papa Francisco.