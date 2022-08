Ucrânia nega responsabilidades no assassínio de Daria Duguina

Vladimir Putin considera a morte da filha do politólogo Alexander Dugin um crime ignóbil. Os serviços secretos russos garantem que Darya Dugina foi morta por uma mulher ucraniana. O atentado teria como alvo principal o homem que é considerado o ideólogo do presidente da Rússia.