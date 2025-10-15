Ucrânia. Portugal participa na compra de armamento aos EUA

"Anunciámos que vamos investir 50 milhões de euros no PURL (iniciativa das necessidades prioritárias da Ucrânia), do mesmo modo que anunciámos que vamos investir dez milhões de euros na iniciativa britânica de drones", sustentou o ministro da Defesa Nacional.







Nuno Melo esclareceu que o valor está incluído nos 221 milhões de euros que já faziam parte do compromisso que Portugal fez com a Ucrânia para este ano







Na reunião de ministros de Defesa da NATO, Nuno Melo disse ainda que é preciso lucidez na forma como se responde à invasão do espaço aéreo da aliança, até porque há portugueses envolvidos na vigilância e patrulhamento da fronteira leste.