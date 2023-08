Ucrânia. Praias em Odessa voltaram a abrir este sábado

Foto: Serhii Smolientsev - Reuters

A decisão de abertura da época balnear foi tomada em conjunto pelas autoridades civis e militares.



As praias estão abertas, mas durante os alertas aéreos, é proibido estar no mar.



Odessa tem o maior porto do país e tem sido repetidamente atacada com mísseis e drones. O mar foi coberto por centenas de minas marítimas.



Para garantir a segurança da população foi colocada ao redor da praia uma rede anti-minas.