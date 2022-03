Ucrânia. Prematuros lutam pela vida nas cidades bombardeadas

BBC revela alguns desses nacimentos prematuros. Polina, que nasceu em Kharkiv, com apenas 630 gramas. E Viktoria, que nasceu com 800 gramas no hospital de Lviv juntamente com a sua irmã gémea Veronika.

“Infeções, falta de ajuda médica, má nutrição. A guerra cria um risco de parto prematuro. A nossa taxa de nascimentos prematuros já era elevada, porque tínhamos muitas grávidas de Donetsk e Luhansk”, afirmou Iryna Kondratova.Segundo a médica, “em zonas de conflito, as mulheres passam muito tempo em caves sobrelotadas, onde as infeções estão ativas. E é também mais difícil as mulheres conseguirem a ajuda médica de que necessitam”.A médica Kondratova afirma que os profissionais de saúde decidiram permanecer na ala de cuidados intensivos para os bebés recém-nascidos, mesmo após avisos de ataques aéreos.. Assim, ficamos com as crianças e vivemos com elas durante os bombardeamentos”, frisou.“Partimos por causa dos bombardeamentos. Estivemos num abrigo durante esse tempo”, revelou Iryna Zelena à BBC.

A irmã de Viktoria já deixou os cuidados intensivos e está agora com a mãe numa enfermaria. Quando toca a sirene Iryna leva-a para o abrigo. Mas tem de deixar a outra filha na incubadora. O hospital de Lviv, uma cidade que foi vista como um refúgio seguro no conflito, está a construir um abrigo subterrâneo para alojar os bebés que estão em incubadoras.



“Emocionalmente é muito difícil. É como rasgar o meu coração em dois. Uma bebé vem comigo e a outra fica com os médicos. Estou sempre a pensar ‘está tudo bem? Como é que ela se sente?’. Mas, nesta situação, só temos de ser fortes”.

Olga Bogadiza levou três dias a chegar a Lviv e durante esse tempo não se alimentou por medo.







“Tens tanto medo que não consegues comer ou pensar. Quando cheguei a Lviv o médico disse-me que tinha perdido três quilos e meio, e que a vida dos meus bebés estava em perigo porque o seu desenvolvimento tinha parado”. Olga é russa e o marido ucraniano. E o filho de cinco anos pergunta frequentemente quando chegam os irmãos.