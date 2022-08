Ucrânia promove cimeira da "Plataforma da Crimeia"

Esta iniciativa, que decorre em formato virtual, foi apresentada inicialmente em 23 de setembro de 2020 pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a sua intervenção na Assembleia-Geral da ONU.Quase dois anos depois, esta plataforma ganha uma maior relevância, uma vez que todo o país é atualmente alvo de uma nova ofensiva militar russa, iniciada em 24 de fevereiro deste ano.No encontro estão previstas intervenções de vários representantes internacionais como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, e a secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić, entre outros.A cimeira acontece na véspera do dia em que se completam seis meses de conflito no território ucraniano, que coincide com o Dia da Independência, data que a Ucrânia assinala na quarta-feira (24 de agosto).