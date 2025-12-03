Ucrânia: que caminho pode haver para a paz?

Durante o programa ficou uma ideia: para a Rússia esta guerra pode, até, em parte, tratar-se de conquista territorial. Mas acima de tudo Vladimir Putin quer e vai continuar a querer uma Ucrânia amputada na sua soberania.





Além disso, na opinião do painel de convidados, o Presidente da Rússia pretende esgotar o Estado ucraniano, quer em termos militares, económicos e financeiros, além de atormentar e intimidar a Europa.



Os diversos especialistas defendem que o Presidente dos Estados Unidos não tem facilitado a resolução do conflito e que a Europa lida com um dilema moral e estratégico: entre a defesa dos valores e da democracia e a incapacidade de responder de forma adequada.





Putin ter avisado de que a Rússia está pronta para retaliar caso a Europa queira começar uma guerra. Em Kiev, Paulo Jerónimo, enviado especial da RTP, relatou os últimos desenvolvimentos das negociações entre todas as partes, após



