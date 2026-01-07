Ucrânia. Regiões de Zaporijia e Dnipropetrovsk quase sem energia após ataque russo

"Esta tarde, as tropas russas lançaram mais um ataque às infraestruturas energéticas da Ucrânia. Como resultado do ataque, as regiões de Dnipropetrovsk e Zaporijia ficaram quase completamente sem energia", referiu um comunicado de imprensa publicado no Telegram pelo ministério.

As duas regiões no leste da Ucrânia, situam-se nas margens do rio Dnieper, perto da linha da frente da guerra.

O comunicado do governo ucraniano indicou ainda que foi acionada a "infraestrutura crítica" para restabelecer a energia perdida devido ao ataque.

"A avaliação dos danos, a avaliação do impacto e os trabalhos de restauro terão início assim que a situação de segurança o permita", afirmou o ministério.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

No plano diplomático, a Rússia rejeitou até agora qualquer cessar-fogo prolongado e exige, para pôr fim ao conflito, que a Ucrânia lhe ceda pelo menos quatro regiões - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia - além da península da Crimeia, anexada em 2014, e renuncie para sempre a aderir à NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental).