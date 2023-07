Ucrânia reivindicou ataque a Moscovo. Rússia respondeu com ataque aéreo a Kiev

Para destacar a vulnerabilidade de Moscovo,O ataque à capital russa foi "uma operação especial do GUR" (o serviço de informações militares), confirmou à AFP uma fonte da defesa ucraniana.Esta rara afirmação de Kiev, que normalmente nega ou não comenta os ataques em território russo, surge depois de Volodymyr Zelensky ter prometido medidas de retaliação na sequência do bombardeamento russo de Odessa no fim de semana, que matou duas pessoas e devastou uma catedral.Depois de na segunda-feira Kiev reivindicar o ataque,

A região de Moscovo não era alvo de ataques com drones há quase três semanas, mas o Exército russo denunciou este como um "ato de terrorismo" e afirmou que dois dos drones foram neutralizados e caíram sem causar vítimas.







“Uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ato terrorista usando dois drones em alvos no território da cidade de Moscovo foi interrompida”, disse o Ministério da Defesa da Rússia.



Um dos dispositivos caiu numa das principais vias da capital russa, Komsomolsky Prospekt, perto do Ministério russo da Defesa. Outro atingiu o centro comercial da rua Likhatcheva, no sul de Moscovo.A capital russa e os arredores, a mais de 500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, já foram alvo de ataques de drones, incluindo um que atingiu o Kremlin em maio.

Este ataque faz eco dos que têm visado desde há uma semana a anexada Crimeia e o sul da Ucrânia, onde as tensões aumentaram ainda mais depois de a Rússia ter abandonado um acordo fundamental para a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro.







No habitual discurso noturno no domingo o presidente ucraniano disse que a Ucrânia "responderá definitivamente aos terroristas russos".



“Eles vão sentir isso”, acrescentou Zelensky. “O alvo de todos esses mísseis não são apenas cidades, vilas ou pessoas. São a humanidade e os valores de toda a nossa cultura europeia”.

Rússia lança novo ataque aéreo a Kiev





Na madrugada desta terça-feira, as forças russas lançaram o sexto ataque aéreo este mês em Kiev, informou a administração militar da capital ucraniana.



Na capital ucraniana as sirenes tocaram mais de três horas. A Rússia atacou Kiev com drones de fabrico iraniano Shahed.



De acordo com Serhiy Popko, responsável pela administração militar de Kiev, todos os drones lançados pela Rússia foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas e não há registo de vítimas mortais ou danos graves.





Segundo a Reuters, o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuriy Ihnat, indicou que as defesas aéreas foram ativadas em três regiões no norte do país.



"Foram registados cerca de dez drones, a informação está a ser confirmada", disse à televisão ucraniana, acrescentando que pelo menos cinco dispositivos foram destruídos.