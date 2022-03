Ucrânia. Sirenes continuam a tocar na cidade de Lviv

A cidade de Lviv continua a viver em alguma inquietação devido ao constante tocar de sirenes. Em termos militares, a situação mantém-se estável e avança lentamente. No sul e no leste, Kherson foi tomada pelos russos e Mariopol está cercada, com uma situação humanitária catastrófica.