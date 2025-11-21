Ucrânia sob pressão. Zelensky alerta para um "dos momentos mais difíceis da nossa história"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou esta sexta-feira para "um dos momentos mais difíceis e de maior pressão" da história da Ucrânia, à medida que os Estados Unidos aumentam a pressão sobre Kiev para pôr fim à guerra.





a Ucrânia enfrenta "escolhas muito difíceis" face à proposta de Donald Trump recebida na quinta-feira: aceitar os 28 pontos ou enfrentar "um inverno muito difícil". "Pode vir a enfrentar uma escolha muito difícil: ou a perda da dignidade, ou risco de perder um parceiro fundamental" declarou Zelensky, referindo-se aos EUA. Num discurso de 10 minutos, gravado para assinalar o feriado ucraniano, o Dia da Dignidade e da Liberdade, Zelensky explicou à nação querecebida na quinta-feira: aceitar os 28 pontos ou enfrentar "um inverno muito difícil".

Zelensky recusa-se a trair a nação





O líder ucraniano afirmou que os aliados de Kiev, em particular Washington, esperam uma resposta em breve e relembrou o juramento que fez de proteção da Constituição ucraniana como o seu princípio orientador: "Nunca o trairei. O interesse nacional ucraniano deve ser levado em consideração", declarou.





Volodymyr Zelensky afirmou o seu compromisso em buscar "soluções construtivas" e apresentar "argumentos, convencer e oferecer alternativas". Segundo ele, as autoridades ucranianas vão trabalhar durante o fim de semana e nas próxima semana, "o tempo que for necessário", para melhorar o plano dos EUA.





O principal objetivo do esforço ucraniano será que "entre todos os pontos, pelo menos dois não sejam esquecidos: a dignidade e a liberdade dos ucranianos". "Porque tudo o resto se baseia nisso – a nossa soberania, a nossa independência, a nossa terra, o nosso povo. E o futuro da Ucrânia", argumentou.

Ucrânia é "o único escudo" que protege o conforto dos europeus





No seu discurso o presidente ucraniano também realçou o apoio que Kiev está a receber dos aliados europeus. Segundo ele, os europeus sabem que "a Rússia não está longe (...) e que a Ucrânia é o único escudo que separa a confortável vida europeia dos planos de Putin".





"Faremos e temos de fazer tudo para que, no final, haja o fim da guerra e não haja o fim da Ucrânia, o fim da Europa e da paz global"





Quase três após o início da invasão russa, Zelensky disse apreciar os elogios dirigidos à luta da nação ucraniana, mas recordou que o seu povo está sob um pressão inimaginável, à medida que Moscovo prossegue com os seus ataques diários: "É claro que somos feitos de aço. Mas qualquer metal, mesmo o mais forte, pode não resistir a (tudo) isso".





Como é habitual, o líder ucraniano terminou com a saudação "glória à Ucrânia".

"Opções diplomáticas disponíveis"





Entretanto, Zelensky afirmou ter conversado com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, sobre as "opções diplomáticas disponíveis" para pôr fim à guerra com a Rússia.



"Discutimos as opções diplomáticas disponíveis e o plano proposto pelo lado americano", escreveu no X. "Estamos prontos para trabalhar de forma rápida e construtiva para garantir o seu sucesso. Estamos a coordenar os nossos próximos passos conjuntos."