Ucrânia. Três feridos em ataque russo com drones e mísseis

O autarca da Kiev, Vitali Klitschko, disse que três pessoas ficaram feridas e que foram registados incêndios nos distritos de Holosiivskyi e Darnytskyi.



O chefe da Administração Militar da região que rodeia a capital, Tymur Tkachenko, acusou a Rússia de atacar zonas residenciais, citando danos causados num edifício no distrito de Solomyansky, também em Kiev.



O ataque russo surgiu depois de a Ucrânia ter atingido aeronaves militares russas em vários aeródromos no passado fim de semana, a milhares de quilómetros das fronteiras do país, numa complexa operação de "drones" carregados com explosivos.



Fontes da NATO disseram à imprensa na quarta-feira que, no âmbito da Operação Teia de Aranha, Kiev danificou 40 aeronaves, das quais dez foram destruídas.



O Estado-Maior ucraniano garantiu na terça-feira que 41 aeronaves russas foram destruídas no ataque contra a retaguarda russa — dois dos cinco aeródromos estão na Sibéria — organizado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU, em ucraniano).



De acordo com o SBU, mais de um terço dos porta-mísseis de cruzeiro foram destruídos na operação, num custo para a Rússia de aproximadamente sete mil milhões de dólares (6,12 mil milhões de euros).