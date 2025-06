Ucrânia. Tropas russas avançam em Dnipropetrovsk e Zaporijia

De acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform, a mobilização de forças está a levar a intensos confrontos e na região de Dnipropetrovsk o major ucraniano Viktor Trehubov relatou que terça-feira foi “um dia bastante tenso, com alta intensidade em toda a frente”.



“É simplesmente um sinal de que a campanha de verão da Rússia está em andamento e seus objetivos são bastante claros: alcançar as fronteiras da região de Dnipropetrovsk, romper o centro da região de Donetsk e aplicar pressão em todos os lugares que ainda puderem. São apenas operações de combate ativas, sem surpresas, mas de altíssima intensidade”, adiantou o major.



Já em Zaporijia existem relatos de que as forças russas estão a reagrupar e a mobilizar unidades para as linhas da frente nos setores de Orikhiv e Huliaipole.



O porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Vladyslav Voloshyn, afirmou numa transmissão televisiva que “nos últimos dias, os russos têm reunido forças e equipamentos nas direções de Zaporijia”.



Estão a fazer reconhecimento e preparações de engenharia para as suas ações futuras. Dentro de alguns dias, começarão uma escalada, iniciando operações de assalto ativo, embora com pequenos grupos de infantaria”, acrescentou o porta-voz.



Na terça-feira foi realizado um novo balanço que informava que pelo menos 17 pessoas morreram e 279 ficaram feridas na sequência do bombardeamento russo efetuado à cidade ucraniana de Dnipro, de acordo com as autoridades locais, classificando-o como um dos mais mortíferos das últimas semanas na Ucrânia.