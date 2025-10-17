Mundo
Guerra na Ucrânia
Ucrânia. UE espera que reunião Trump-Putin em Budapeste conduza à paz
Bruxelas não quer especular sobre o possível encontro entre Putin e Trump, em Budapeste, mas admite estar a acompanha a situação até por causa de eventuais sanções contra Vladimir Putin e do mandado de captura do Tribunal Penal Internacional TPI.
A Comissão Europeia diz, no entanto, que todas as iniciativas para conseguir uma paz justa para a Ucrânia são positivas. "A presidente Ursula von der Leyen congratula-se com quaisquer medidas que conduzam a uma paz justa e duradoura para a Ucrânia. Se a reunião servir esse propósito, congratulamo-nos”, referiu o porta-voz principal adjunto da Comissão Europeia, Olof Gill.
De acordo com Olof Gill, a Comissão Europeia "ainda não tem quaisquer detalhes" sobre a reunião entre Trump e Putin, apesar de acontecer em território da UE.
Cabe aqui recordar que o último encontro entre Trump e Putin decorreu a 15 de agosto, numa base militar no Alasca, e não desembocou em qualquer perspetiva concreta de resolução para a guerra desencadeada em fevereiro de 2022 pela invasão russa da vizinha Ucrânia.
Entretanto, o primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, assegurou já que o Governo está preparado para organizar, em Budapeste, um encontro entre Trump e Putin.
