Ucrânia. Um Prémio Nobel e centenas de cientistas russos exigem fim da guerra

"Exigimos o fim imediato de todo os atos de guerra contra a Ucrânia. Exigimos o respeito da soberania e da integridade do território ucraniano. Exigimos a paz para o nosso país", escreveram os cientistas em uma carta aberta publicada pelo diário francês Le Monde.

Os cientistas classificaram esta guerra como "injusta e absurda" e apontaram que "vai causar a morte de um grande número de pessoas".

No seu entender, "esta guerra não tem nenhuma justificação racional. As tentativas de manipular a situação no Donbás para servir de pretexto para iniciar operações militares não enganam absolutamente ninguém. É evidente que a Ucrânia não representa uma ameaça" para a Federação Russa, acentuaram.

Para os cientistas, esta guerra "é contrária aos fundamentos do sistema de segurança coletiva".

O linguista Aleksandr Anikin, o matemático Viktor Vasilev ou o físico Konstantín Novosiólov, que obteve em 2010 o Prímio Nobel de Física, são alguns dos subscritores que consideram que "a responsabilidade de iniciar esta nova guerra na Europa recai inteiramente sobre a Rússia".

Os investigadores, entre os quais estão geólogos, filólogos, historiadores, jornalistas e catedráticos de distintos campos científicos e com representação nas organizações científicas da Federação Russa, recordaram, por outro lado, os vínculos ente ucranianos e russos.

"Os nossos pais, avôs e bisavôs combateram juntos os nazis. Iniciar uma guerra para satisfazer as ambições geopolíticas de dirigentes da Federação da Rússia, movidos por considerações históricas duvidosas e fantasiosas, é atraiçoar a sua memória", escreveram.

Os cientistas acrescentariam que "compreendem a opção pró-europeia dos seus vizinhos" e estão convencidos de os problemas entre os dois Estados podem resolver-se de forma pacífica.

"Ao iniciar esta guerra, a Federação Russa condenou-se ao isolamento internacional e a um destinado do país pária. Isto significa que nós, investigadores, não podemos fazer as nossas investigações com normalidade, uma vez que o avanço científico é impensável sem uma cooperação profunda com colegas estrangeiros", consideraram.

Mostrando-se preocupados que o isolamento internacional da Federação Russa agrave ainda mais "a degradação cultural e tecnológica" russa, acusaram que a guerra "é um passo para o vazio".

Terminaram com um lamento: "Com dor, vemos, o nosso país, cujo papel na derrota do nazismo foi decisivo, iniciar neste momento uma guerra no continente europeu".