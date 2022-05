Ucrânia. Usada informação americana antes de ataque ao Moskba

O Pentágono já negou ter tido intervenção neste episódio e John Kirby explicou não ter havido troca de informações em relação ao ataque russo Moskba, que acabou por afundar poucos dias depois.



“Não estamos envolvidos na decisão ucraniana de atacar o navio ou na operação que acabaram por levar a cabo. Não tínhamos qualquer conhecimento da vontade da Ucrânia em fazer do navio um alvo”, acrescentou John Kirby, secretário de imprensa da Administração Biden.



Um funcionário americano, sob anonimato, disse à imprensa que foi a Ucrânia a decidir o ataque ao navio russo e que, devido às ameaças de Putin relativamente às armas nucleares, os Estados Unidos têm partilhado muita informação, incluindo a localização de vários navios.



A Administração Biden tem partilhado informação com os ucranianos, ao mesmo tempo que continua a enviar armas para o território invadido pelos russos. Esta é uma informação que vem na sequência da pressão exercida pelos Republicanos sobre o presidente norte-americano para fazer mais pela Ucrânia e ser mais duro com a Rússia.



Em declarações à CNN, John Kirby explicou que “a informação partilhada com a Ucrânia é legal. Está dentro da lei, é legítima e é limitada”. Kirby reconheceu que os Estados Unidos continuam a monitorizar a situação, muito face às declarações do presidente russo sobre o possível uso de armas nucleares.



Moscovo tem pedido aos Estados Unidos e aliados da NATO para pararem de providenciar armas à Ucrânia, ameaçando mesmo com consequências imprevisíveis. Assim, desde o início da invasão, a 24 de fevereiro deste ano, os Estados Unidos têm tentado ajudar a Ucrânia, um país que consideram democrático, sem escalar a tensão com a Rússia e evitando precipitar uma guerra mundial.



O funcionário que falou sob anonimato voltou garantiu que os Estados Unidos não tinham conhecimento da vontade ucraniana em atacar o Moskba até ao momento em que tiveram notícias do ataque no Mar Negro.



Depois das notícias do New York Times sobre o papel americano na morte de generais russos em território ucraniano, John Kirby declarou que os serviços de informações americanos “não dão a localização de líderes militares no terreno, nem participam nas decisões de ataque por parte do exército ucraniano”.



“A Ucrânia combina informação que os Estados Unidos e outros aliados dão e combina com a informação que a própria Ucrânia recolhe e a partir daí toma as suas próprias decisões e age da maneira que acha melhor”, concluiu Kirby.