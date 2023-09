Ucrânia. Zelensky acusa Vladimir Putin de ter matado Prigozhin

, disse Volodymyr Zelensky numa conferência.Sendo um dos grandes aliados de Putin no início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, Evgueni Prigozhin tornou-se numa figura de proa na Rússia, liderando um grupo de mercenários da Wagner que esteve no campo de batalha na Ucrânia, especialmente em Bakhmout.O antigo "cozinheiro" de Putin protagonizaria entretanto em junho uma espécie de motim contra o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, e o general Valery Gerasimov com os seus mercenários a avançarem em direção a Moscovo. Um incidente que colocou Prigozhin na mira de Putin.Cedosobre o assunto enquanto garantia que todas as hipóteses seriam investigadas, incluindo a de um homicídio premeditado.

Superioridade russa na guerra aérea





Volodymyr Zelensky também abordou a contraofensiva ucraniana na conferência de imprena desta tarde, admitindo que a superioridade russa pelo ar tem travado os avanços da Ucrânia. Aproveitou para lamentar que a ajuda do Ocidente esteja a diminuir e que as sanções a Moscovo devem ser mais incisivas., explicou Zelensky, citado pela agência France Presse. “A guerra está a abrandar, reconhecemos esse facto”.Depois da visita de Blinken a Kiev e do anúncio de novas ajudas à Ucrânia, Zelensky criticou a lentidão dos países do Ocidente na imposição de novas sanções à Rússia, mas também no ritmo a que estão a ser fornecidas armas a Kiev, e apelou aos aliados para entregarem munições de longo alcance para que as suas tropas possam atingir as linhas de defesa de retaguarda russas., explicou o presidente da Ucrânia.