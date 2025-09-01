Ucrânia. Zelensky ordena retaliação a ataques russos

O Presidente ucraniano deu ordem para ataques no interior da Rússia. É a resposta de Volodymir Zelensky à recente vaga de bombardeamentos russos contra zonas residenciais e infraestruturas civis ucranianas.

A Rússia desmente, diz que só ataca alvos militares e mantém a pressão das armas, enquanto a Ucrânia não aceitar as exigências territoriais, políticas e militares apresentadas pelo Kremlin.



De resto, o Presidente da Ucrânia diz que começa hoje uma "semana diplomática" com várias reuniões entre os países aliados.



Zelensky anunciou, ainda, uma meta de mil milhões de dólares por mês para o programa especial de compra de armamento aos Estados Unidos.