Ucrânia. Zelensky ordena retaliação a ataques russos
O Presidente ucraniano deu ordem para ataques no interior da Rússia. É a resposta de Volodymir Zelensky à recente vaga de bombardeamentos russos contra zonas residenciais e infraestruturas civis ucranianas.
De resto, o Presidente da Ucrânia diz que começa hoje uma "semana diplomática" com várias reuniões entre os países aliados.
Zelensky anunciou, ainda, uma meta de mil milhões de dólares por mês para o programa especial de compra de armamento aos Estados Unidos.