Ucrânia. Zelensky visita frente da batalha em Kharkiv

Foto: Serviço de imprensa da presidência da Ucrânia

O presidente da Ucrânia esteve em Kharkiv, este domingo, com tropas no leste do país. Volodymyr Zelensky testemunhou a destruição de grande parte do território e distinguiu vários militares.