Ucranianos em Portugal desconfiam das intenções de Trump

Em declarações ao Ponto Central da Antena 1, o coordenador do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES - a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social - defende que serão necessárias precauções para evitar a derrota dos valores europeus.



Em declarações aoda Antena 1, o coordenador do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES - a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social - defende que serão necessárias precauções para evitar a derrota dos valores europeus.Para o major-general João Vieira Borges, nesta guerra, todos sairão derrotados: Rússia, Ucrânia e a comunidade internacional.

Pavlo Sadhoka, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, não acredita que os Estados Unidos vão trair a Ucrânia, até porque a vitória da Rússia seria também uma derrota para os norte-americanos. Mas reconhece que a população do país não ficou feliz com as declarações de Donald Trump.Pavlo Sadhoka ainda acredita que os Estados Unidos não vão permitir que a Rússia ganhe a guerra contra a Ucrânia.Quanto às condições que podem, nesta altura, estar a ser discutidas entre Trump e Putin, o presidente da Associação de Ucranianos em Portugal lembra que a adesão à NATO vai continuar a ser um desejo do país invadido.Refere ainda que nenhum país democrático reconheceria qualquer território ucraniano que a Rússia pudesse anexar.