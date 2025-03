Ucranianos protestam contra política de Trump face à guerra

O protesto em Portugal decorre a par de várias manifestações programadas noutras capitais europeias.



Os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira a suspensão do apoio militar à Ucrânia contra a invasão russa, após um confronto público de Trump com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, na semana passada na Casa Branca, a que se seguiu a retirada da partilha de dados dos serviços de informações de Washington com Kiev.



O presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal alerta que não será um acordo de trégua que vai terminar o conflito com a Rússia, que “não vai desistir de continuar a atacar a Ucrânia, não vai permitir que a Ucrânia seja soberana e um país democrático", pelo que “a única opção é continuar a lutar pela sobrevivência”.



A Ucrânia e os Estados Unidos concordaram na quarta-feira reatar as negociações "num futuro próximo" sobre uma solução para o conflito, o que envolverá um entendimento entre as partes sobre o acesso dos norte-americanos a recursos minerais em território ucraniano.