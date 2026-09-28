UE adota regras para proteger trabalhadores destacados

O regulamento atualiza a legislação da UE em vigor em matéria de coordenação da segurança social, reforçando a mobilidade laboral.

De acordo com um comunicado do Conselho, a revisão centra-se em cinco áreas-chave: subsídios de desemprego, prestações de cuidados de longa duração, acesso a prestações sociais para pessoas economicamente inativas, prestações familiares e legislação aplicável aos trabalhadores destacados e às pessoas que trabalham em dois ou mais Estados-membros.

O regulamento entrará em vigor após a sua publicação no Jornal Oficial da UE.

Os sistemas de segurança social na UE são da competência dos Estados-membros, no entanto, para garantir que a livre circulação de pessoas através das fronteiras seja possível na prática, os sistemas nacionais de segurança social têm de ser coordenados, uma vez que as pessoas não devem perder a sua proteção quando se deslocam na UE.

As regras que definem esta coordenação são adotadas e atualizadas a nível da UE.