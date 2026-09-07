UE anuncia novo acordo de cooperação com a Gronelândia de 200 milhões de euros

Signed! Our 🇪🇺🇬🇱🇩🇰 Joint Declaration.



It reflects a clear choice by Greenland to strengthen ties with the EU.



In order to protect its values, freedom and interests.



Europe is making a choice too.



To be more present and more engaged in Greenland and in the Arctic. pic.twitter.com/BGj0ngeWgq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2026

c/agências

, anunciou Von der Leyen, em conferência de imprensa após uma visita de dois dias a Nuuk, capital do território autónomo dinamarquês.O pacote financeiro, que será investido entre este ano e em 2027, vai focar-se na conectividade digital, na mineração sustentável, na energia e no turismo, bem como na educação, na pesca e na habitação."Isto criará novas oportunidades e uma UE forte e empenhada tanto na Gronelândia como no Ártico. Porque a Gronelândia é um aliado estratégico e um amigo de confiança", salientou Von der Leyen.A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, salientou que o novo acordo conjunto vai permitir entregar “projetos concretos para o povo da Gronelândia”.“Queremos trabalhar em estreita colaboração com os EUA em segurança e defesa; mas queremos trabalhar ainda mais em conjunto com os nossos aliados europeus, e é exatamente isso que estamos a fazer na região do Ártico agora”, salientou.A visita da presidente da Comissão Europeia à Gronelândia visa realçar a importância da ilha do Ártico para a União Europeia, à medida que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem insistido na ideia de tomar o controlo da ilha."Integridade territorial. Soberania. Inviolabilidade das fronteiras. Estes são princípios fundamentais do direito internacional", salientou Von der Leyen., declarou Von der Leyen perante os primeiros-ministros da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, e da Dinamarca, Mette Frederiksen.A presidente da Comissão Europeia esteve em Nuuk em março de 2024, quando Mute B. Egede era presidente da Gronelândia. Durante essa visita, inaugurou um novo escritório da União Europeia e assinou dois acordos de cooperação no valor de quase 94 milhões de euros, que permitiram investimentos em educação e formação na ilha e apoiar a transição para energias limpas.