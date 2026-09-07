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UE anuncia novo acordo de cooperação com a Gronelândia de 200 milhões de euros
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta segunda-feira um novo acordo de cooperação com a Gronelândia no valor de 200 milhões de euros.
“Hoje, estou de volta para apresentar os resultados concretos da nossa estreita cooperação, com um novo pacote de Parceria UE-Groenlândia, no valor de 200 milhões de euros", anunciou Von der Leyen, em conferência de imprensa após uma visita de dois dias a Nuuk, capital do território autónomo dinamarquês.
O pacote financeiro, que será investido entre este ano e em 2027, vai focar-se na conectividade digital, na mineração sustentável, na energia e no turismo, bem como na educação, na pesca e na habitação.
"Isto criará novas oportunidades e uma UE forte e empenhada tanto na Gronelândia como no Ártico. Porque a Gronelândia é um aliado estratégico e um amigo de confiança", salientou Von der Leyen.
A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, salientou que o novo acordo conjunto vai permitir entregar “projetos concretos para o povo da Gronelândia”.
“Queremos trabalhar em estreita colaboração com os EUA em segurança e defesa; mas queremos trabalhar ainda mais em conjunto com os nossos aliados europeus, e é exatamente isso que estamos a fazer na região do Ártico agora”, salientou.
A visita da presidente da Comissão Europeia à Gronelândia visa realçar a importância da ilha do Ártico para a União Europeia, à medida que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem insistido na ideia de tomar o controlo da ilha.
"Integridade territorial. Soberania. Inviolabilidade das fronteiras. Estes são princípios fundamentais do direito internacional", salientou Von der Leyen. "Cabe ao povo da Gronelândia e da Dinamarca decidir o futuro da Gronelândia. A mais ninguém", rematou.
"A Gronelândia é muito mais do que apenas um parceiro para a Europa. É um parceiro credível, um aliado estratégico e um membro precioso na nossa família europeia mais vasta", declarou Von der Leyen perante os primeiros-ministros da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, e da Dinamarca, Mette Frederiksen.
A presidente da Comissão Europeia esteve em Nuuk em março de 2024, quando Mute B. Egede era presidente da Gronelândia. Durante essa visita, inaugurou um novo escritório da União Europeia e assinou dois acordos de cooperação no valor de quase 94 milhões de euros, que permitiram investimentos em educação e formação na ilha e apoiar a transição para energias limpas.
c/agências
O pacote financeiro, que será investido entre este ano e em 2027, vai focar-se na conectividade digital, na mineração sustentável, na energia e no turismo, bem como na educação, na pesca e na habitação.
"Isto criará novas oportunidades e uma UE forte e empenhada tanto na Gronelândia como no Ártico. Porque a Gronelândia é um aliado estratégico e um amigo de confiança", salientou Von der Leyen.
Signed! Our 🇪🇺🇬🇱🇩🇰 Joint Declaration.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2026
It reflects a clear choice by Greenland to strengthen ties with the EU.
In order to protect its values, freedom and interests.
Europe is making a choice too.
To be more present and more engaged in Greenland and in the Arctic. pic.twitter.com/BGj0ngeWgq
A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, salientou que o novo acordo conjunto vai permitir entregar “projetos concretos para o povo da Gronelândia”.
“Queremos trabalhar em estreita colaboração com os EUA em segurança e defesa; mas queremos trabalhar ainda mais em conjunto com os nossos aliados europeus, e é exatamente isso que estamos a fazer na região do Ártico agora”, salientou.
A visita da presidente da Comissão Europeia à Gronelândia visa realçar a importância da ilha do Ártico para a União Europeia, à medida que o presidente norte-americano, Donald Trump, tem insistido na ideia de tomar o controlo da ilha.
"Integridade territorial. Soberania. Inviolabilidade das fronteiras. Estes são princípios fundamentais do direito internacional", salientou Von der Leyen. "Cabe ao povo da Gronelândia e da Dinamarca decidir o futuro da Gronelândia. A mais ninguém", rematou.
"A Gronelândia é muito mais do que apenas um parceiro para a Europa. É um parceiro credível, um aliado estratégico e um membro precioso na nossa família europeia mais vasta", declarou Von der Leyen perante os primeiros-ministros da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, e da Dinamarca, Mette Frederiksen.
A presidente da Comissão Europeia esteve em Nuuk em março de 2024, quando Mute B. Egede era presidente da Gronelândia. Durante essa visita, inaugurou um novo escritório da União Europeia e assinou dois acordos de cooperação no valor de quase 94 milhões de euros, que permitiram investimentos em educação e formação na ilha e apoiar a transição para energias limpas.
c/agências
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