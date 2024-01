UE apoia descentralização em Timor-Leste com um milhão de euros

O Programa de Apoio ao Processo de Desconcentração e Descentralização de Timor-Leste, orçado em 11,25 milhões de euros, está a ser executado em conjunto com o Ministério da Administração Territorial timorense.

"O objetivo é fortalecer o processo de descentralização, aproximando a governação, a administração pública e os serviços essenciais dos cidadãos", permitindo garantir um acesso equitativo da população aos serviços de Estado, principalmente nas comunidades vulneráveis, refere o comunicado da UE.

No âmbito daquele programa, Timor-Leste fez "progressos significativos" no processo de descentralização, nomeadamente com a elaboração de quadros jurídicos para "fortalecer a capacidade institucional" e a "governação municipal", indicou a UE.

O Programa de Apoio ao Processo de Desconcentração e Descentralização de Timor-Leste tem ainda uma outra componente, que está a ser executada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), orçada em 3,25 milhões de euros, a terminar em março.

O apoio complementar do PNUD ajudou a desenvolver o quadro jurídico para a descentralização através de apoio aos deputados do parlamento timorense.

"A UE continua empenhada em apoiar o desenvolvimento sustentável de Timor-Leste e em promover a boa governação e continuará a apoiar o processo de descentralização em Timor-Leste, facilitando o acesso aos serviços públicos aos cidadãos timorenses", refere também a organização europeia.