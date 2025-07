UE apoia forças armadas de Cabo Verde com 12 milhões de euros

Segundo um comunicado do Conselho da UE, a primeira medida de assistência ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz para Cabo Verde tem ainda como meta a proteção da soberania do arquipélago no mar e melhorar a segurança marítima regional.

A medida de assistência reforçará igualmente a cooperação de Cabo Verde com as marinhas dos Estados-Membros da UE, nomeadamente no âmbito da iniciativa Presença Marítima Coordenada.

A decisão de hoje insere-se no quadro da Parceria Especial UE - Cabo Verde e no apoio ao seu pilar de estabilidade e segurança.

O Mecanismo Europeu de Apoio à Paz fornecerá às Forças Armadas de Cabo Verde equipamento e serviços relacionados com o patrulhamento e a vigilância, incluindo a entrega de um navio de patrulha oceânica e atividades de formação.

O Mecanismo Europeu de Apoio à Paz foi criado em março de 2021 para o financiamento de ações no âmbito da política externa e de segurança comum destinadas a prevenir conflitos, preservar a paz e reforçar a segurança e a estabilidade internacionais.