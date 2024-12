UE ativa sistema Copernicus para ajudar Mayotte e Moçambique

Hadja Lahbib, a acompanhar "de perto" a situação desde o dia anterior para preparar a resposta humanitária da União Europeia, indicou ainda que a Comissão Europeia está em contacto com França e preparada para fornecer ajuda.

"Foi ativado o satélite Copernicus da UE para monitorizar Mayotte e Moçambique. Estamos em contacto com França e prontos para prestar apoio", escreveu a comissária europeia nas redes sociais.

Utilizando imagens em tempo real e dados de alta precisão, o programa de observação da Terra Copernicus permite que as autoridades monitorizem as áreas afetadas por catástrofes naturais e coordenem as equipas de emergência para responder da forma mais rápida e eficiente possível.

Lahbib, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros belga, referiu-se aos "preocupantes" efeitos do Chido, que "ceifou vidas e causou muitos danos".

"Os nossos pensamentos estão com as famílias das vítimas", afirmou.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou hoje que a UE está pronta para ajudar França, na sequência da passagem do ciclone Chido em Mayotte, um arquipélago francês no oceano Índico, situado a sudeste do continente africano.

"Estamos inteiramente com França, após a passagem devastadora do ciclone Chido em Mayotte. A Europa está ao lado dos Mahorais nesta terrível provação. Estamos prontos para fornecer ajuda nos próximos dias", escreveu Ursula von der Leyen na rede social X (antigo Twitter).