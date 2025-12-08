Pacto sobre Migração e Asilo. União Europeia chega a acordo sobre fundo de solidariedade

O fundo de solidariedade deverá ser formalmente adotado pelos países-membros da União Europeia até 31 de dezembro.



Andrea Neves - correspondente da Antena 1 em Bruxelas



Para o próximo ano, os valores de referência são de 21 mil recolocações e outros esforços de solidariedade, ou de 420 milhões de euros em contribuições.



c/ Lusa

O Conselho da União Europeia obteve esta segunda-feira um acordo para a regulamentação do Pacto sobre Migração e Asilo, a entrar em vigor em junho de 2026. Ficou estabelecido um fundo de solidariedade para os países sob maior pressão migratória – Chipre, Grécia, Itália e Espanha são os Estados-membros nestas condições., explica-se em comunicado, visa. Trata-se de um pilar do Pacto sobre Migração e Asilo, que entra em vigor a partir de 12 de junho do próximo ano., segundo a avaliação da Comissão Europeia, com base nos critérios do Pacto sobre Migração e Asilo. Pelo que poderão aceder às medidas de solidariedade.Já, sobretudo devido aos fluxos do passado recente. Nestes casos, poderão pedir a dedução completa ou parcial das contribuições para o bolo total da solidariedade.As medidas de solidariedade repartem-se em recolocações, contribuições financeiras e medidas alternativas. Cabe a cada um dos países-membros determinar os respetivos compromissos.Com uma dezena de leis europeias, o Pacto sobre Migração e Asilo abarca o conjunto do processo de asilo e migração, da identificação de migrantes clandestinos à definição do país-membro ao qual cabe a gestão de um pedido de asilo e à cooperação e solidariedade entre Estados.