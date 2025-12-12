UE concorda em manter ativos russos congelados por tempo indefinido abrindo caminho para empréstimo à Ucrânia

Desta forma, a UE evita o risco de bloqueio da Hungria e da Eslováquia, que ameaçavam não renovar as sanções, obrigando o bloco europeu a devolver o dinheiro à Rússia.

Qual é o plano da UE?

O que disse a Rússia?

A Euroclear é alvo de processos judiciais russos nos tribunais de Moscovo desde que a UE congelou os ativos em 2022.

Até agora, esses bens – que ascendem a 120 mil milhões de euros – mantinham-se imobilizados com base no renovar de sanções à Rússia, o que tinha que ser feito a cada seis meses por unanimidade.O congelamento indefinido de bens visa convencer a Bélgica – que continua a ser o principal opositor – a apoiar o plano da UE de utilizar o dinheiro russo congelado para conceder um empréstimo até 165 mil milhões de euros à Ucrânia, destinado a cobrir as suas necessidades orçamentais militares e civis em 2026 e 2027.O Conselho Europeu irá reunir-se na próxima quinta-feira, 18 de dezembro, para finalizar os detalhes do empréstimo e resolver os restantes problemas, que incluem garantias de todos os governos da UE para a Bélgica de que esta não ficará sozinha no caso de uma possível ação judicial de Moscovo.O presidente do Conselho Europeu, António Costa, já saudou esta decisão na rede social X, afirmando que é o primeiro passo para que os ativos russos imobilizados sejam usados num empréstimo à Ucrânia.O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, disse no Facebook que acredita que a medida da UE de congelar indefinidamente os ativos russos através de uma votação por maioria qualificada causará “danos irreparáveis ao bloco” e garantiu que fará tudo o que estiver ao seu alcance para “restaurar a ordem”.No início da guerra na Ucrânia, a Eroclear - uma instituição de depósitos de ativos mobiliários sediada em Bruxelas que detém 185 mil milhões de euros do total dos ativos congelados na Europa – detinha títulos do banco central russo. Com o vencimento destes títulos, o dinheiro resultante ficou retido na Euroclear devido às sanções da UE contra Moscovo.A ideia da UE é que a Euroclear invista, por sua vez, em obrigações de cupão zero emitidas pela Comissão Europeia. O cupão do título pode ser zero porque, de acordo com o acordo legal que a Euroclear mantém com o Banco Central da Rússia, Moscovo detém a propriedade do capital, mas não tem direito aos juros gerados pelos ativos. A UE utilizaria então o dinheiro para emitir um "Empréstimo de Reparações" à Ucrânia, em prestações, de acordo com as necessidades."As ações da depositária Euroclear causaram prejuízos ao Banco da Rússia, impedindo-o de administrar os fundos e títulos que lhe pertencem", pode ler-se num comunicado russo."A nossa proposta é juridicamente sólida e está em total conformidade com o direito comunitário e internacional. Os ativos não são apreendidos e o princípio da imunidade soberana é respeitado", afirmou Valdis Dombrovskis esta sexta-feira."Podemos esperar que a Rússia continue a lançar processos legais especulativos para impedir a UE de defender o direito internacional e de cumprir a obrigação legal da Rússia de compensar a Ucrânia pelos danos que causou", continuou.