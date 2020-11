UE congratula Sandu por vitória nas eleições presidenciais na Moldávia

"A sua vitória é uma chamada clara para combater a corrupção e restaurar o respeito pelo Estado de direito - o caminho para um futuro próspero. A UE está pronta para a apoiar a Moldávia", referiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na sua conta oficial da rede social Twitter.

Também Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, referiu que a "UE está pronta para intensificar a parceria estreita" com a Moldávia.

"Parabéns a Maia Sandu pela sua vitória nas eleições. O povo da Moldávia escolheu claramente um caminho que dá prioridade à justiça, à luta real contra a corrupção e a uma sociedade mais justa", referiu Michel também através da rede social Twitter.

David McAllister, presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu (PE), sublinhou também a necessidade de "intensificar" a cooperação entre a UE e a Moldávia.

"Felicitei Maia Sandu pela sua vitória nas eleições presidenciais. É uma política experiente e dedicada, que se preocupa com os interesses da Moldávia", sublinhou o eurodeputado num `tweet`.

Maia Sandu, ex-primeira ministra moldava, derrotou Igor Dodon, atual Presidente da Moldávia que mantinha posições pró-Moscovo e contava com o apoio do Presidente russo, Vladimir Putin, para as eleições presidenciais.

Eleita com 57% dos votos, Maia Sandu era a candidata tida como pró-europeia e que, antes do escrutínio de domingo, recebeu o apoio do ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e da atual ministra de Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer.