UE considera "extremamente preocupante" suspensão de tratado entre Argélia e Espanha

"Apelamos à Argélia para reverter esta decisão", disse o porta-voz da Comissão Europeia Eric Mamer, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas.

Também a porta-voz da diplomacia europeia, Nabila Massrali, considerou hoje "extremamente preocupante" a decisão argelina em relação a Espanha e lembrou que a Argélia é "um aliado importante da União Europeia" no Mediterrâneo e "chave para a estabilidade desta região".

"Estamos a avaliar o impacto desta decisão e devem ser encontradas soluções através do diálogo e dos canais diplomáticos", disse Massrali.

A Argélia suspendeu na quarta-feira o Tratado de Amizade, Boa Vizinhança e Cooperação que assinou com Espanha em 2022 por considerar "injustificável" a mudança de posição do Governo de Madrid em relação ao Saara Ocidental, alinhada com Marrocos.

O tratado suspenso por Argel enquadra as relações bilaterais entre os dois países.

Após o anúncio da suspensão do tratado, a Associação Profissional de Bancos e Estabelecimentos Financeiros (ABEF) da Argélia ordenou o congelamento das domiciliações bancárias relacionadas com as operações de comércio externo de produtos e serviços desde e para Espanha.

As consequências destas decisões estão ainda a ser avaliadas, segundo empresários e o Governo espanhol, que garante que, no entanto, não está em risco fornecimento de gás a Espanha por parte da Argélia.

Segundo dados oficiais espanhóis, relativos a 2021, Espanha é o terceiro cliente da Argélia e o seu quinto fornecedor.

Já aquilo que Espanha vende à Argélia representa 1% das exportações espanholas globais.

A questão mais delicada é a do gás porque embora a dependência espanhola do gás argelino tenha diminuído nos últimos meses, quase um quarto do gás importado por Espanha ainda veio da Argélia no primeiro trimestre deste ano, em comparação com mais de 40% em 2021, de acordo com o gestor da rede de gás espanhola.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, reiterou hoje que o fornecimento de gás a Espanha não está em risco, referindo que foi essa a informação que o Governo já recolheu junto das empresas espanholas e que, além disso, considera a Argélia um aliado de confiança.

Albares lembrou também que o próprio Presidente da Argélia, Abdelmadijd Tebboune, assegurou em 24 de abril, quando condenou a nova posição de Madrid em relação ao Saara Ocidental, que o fornecimento de gás a Espanha continuava assegurado.

O ministro disse que, no entanto, Espanha está a avaliar o impacto das decisões argelinas de quarta-feira e que dará uma resposta "serena, construtiva, mas firme".

Sobre o anúncio dos bancos argelinos, afirmou que o Governo espanhol está a avaliar as suas consequências tanto em Espanha como na União Europeia, para dar "uma resposta adequada".

Segundo fontes do executivo espanhol citadas pelo jornal El Pais, Madrid pondera denunciar a Argélia junto da União Europeia porque o congelamento das operações bancárias no comércio com Espanha pode violar o acordo comercial de 2005 entre Bruxelas e Argel.