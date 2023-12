UE continuará a trabalhar para tentar aumentar segurança no Mar Vermelho

"Os trabalhos continuarão no Conselho sobre as modalidades de contribuição da UE e dos seus Estados-membros para a liberdade de navegação no Mar Vermelho", disseram fontes comunitárias à agência de notícias EFE.

Em 20 de dezembro, os embaixadores dos 27 Estados-membros, reunidos numa sessão extraordinária no Comité Político e de Segurança do Conselho da UE, concordaram em contribuir, através da missão comunitária EUNavfor Atalanta, para a operação norte-americana "Guardião da Prosperidade", promovido para salvaguardar a segurança no Mar Vermelho.

Esta informação foi divulgada pelo alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, através do seu perfil na rede social X (antigo Twitter), no qual avançou que iriam intensificar a troca de informações e aumentar a presença com meios navais adicionais, o que "demonstra o papel da UE como provedor de segurança marítima".

No entanto, no sábado, Espanha deixou claro que o que defende é a criação de uma missão específica no Mar Vermelho com "alcance, meios e objetivos próprios" para proteger o transporte marítimo comercial dos ataques Houthi, em vez de atuar através da missão Atalanta, promovida pela UE em 2008 para combater a pirataria nas águas do Oceano Índico ao largo da costa da Somália.

Num comunicado de imprensa, o Ministério da Defesa espanhol defendeu que "para ter a máxima eficácia a que se deve aspirar no Mar Vermelho, é fundamental criar uma missão nova e específica, com alcance, meios e objetivos próprios, acordada pelos órgãos correspondentes da UE", em vez de proceder a uma prorrogação da Atalanta.

Paralelamente, fontes do ministério confirmaram que Espanha não participará definitivamente na missão internacional no Mar Vermelho.

Enquanto isso, os ataques a navios naquela área continuam.

O Comando Naval Central dos Estados Unidos informou este domingo sobre o disparo de dois mísseis antinavio contra rotas comerciais marítimas no sul do Mar Vermelho a partir de áreas controladas pelos Houthis no Iémen, bem como ataques de drones a petroleiros e navios militares, sem provocarem danos materiais ou pessoais.

Os rebeldes houthi do Iémen, apoiados pelo Irão, lançaram várias barreiras de mísseis e drones contra o sul de Israel nos últimos dois meses e meio, em resposta à invasão israelita de Gaza.

Também anunciaram que iriam atacar navios com a bandeira do Estado Judeu, propriedade de empresas israelitas ou com destino a Israel no Estreito de Bab al Mandeb, o que fez com que grandes companhias marítimas suspendessem as suas operações naquela rota marítima.