UE critica prazo "demasiado longo" para EUA sancionarem a Rússia

"É muito positivo [que Washington considere aplicar sanções], o Presidente [Donald] Trump mostrou firmeza perante a Rússia. No entanto, 50 dias é um prazo demasiado longo", disse Kaja Kallas, em conferência de imprensa depois de uma reunião ministerial, em Bruxelas, advertindo que "morrem inocentes todos os dias".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou Moscovo com possíveis tarifas de 100% se a Rússia continuasse com a invasão ao território ucraniano.

Durante uma reunião, em Washington, com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, Trump disse que o Kremlin tinha um mês e três semanas para chegar a um acordo com Kiev: "É muito simples, [as taxas] serão de 100%."

No entanto, a possibilidade de aplicar estas tarifas só seria pensada daqui a 50 dias.