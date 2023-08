UE debate as situações na Ucrânia e no Níger

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, marca presença na reunião informal (formato também denominado como Gymnich), que decorre sob os auspícios da presidência semestral espanhola do Conselho da UE.A par de duas sessões de trabalho previstas, os chefes da diplomacia dos 27 Estados-membros do bloco europeu vão ainda reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Níger e com o presidente Comissão da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental).Está igualmente previsto um pequeno-almoço de trabalho com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, que nos últimos dias esteve em Paris e em Praga.