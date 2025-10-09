UE desembola mais de 600 milhões de euros para apoiar transição energética em África

Em comunicado, o executivo comunitário europeu revelou um pacote que vai desembolsar 618 milhões de euros para "acelerar a transição energética `limpa`" (que não polui) em África.

O anúncio foi feito no âmbito de uma reunião sobre investimento que juntou em Bruxelas os chefes de Estado e de Governo de vários países africanos, nomeadamente Angola e Cabo Verde, República Democrática do Congo e Ruanda.

O anúncio foi feito em conjunto pela presidente da Comissão Europeia e pelo Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

"África tem de ser um líder global nas energias renováveis", comentou Ursula von der Leyen, citada na nota divulgada às redações.

O comunicado não detalha mais do que o valor e o objetivo deste pacote financeiro, referindo apenas que quer "mobilizar o empenho internacional de governos, bancos de desenvolvimentos e setor privado" para "reforçar as energias renováveis" no continente africano.