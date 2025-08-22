UE desembolsa mais de 4.000 milhões de euros para recuperação da Ucrânia

Em comunicado, o executivo comunitário anunciou a disponibilização de um total de 4,05 mil milhões de euros - 3,05 mil milhões de euros provenientes do programa da Comissão que vai ajudar na reconstrução do país e mil milhões de euros de uma iniciativa excecional de assistência macrofinanceira.

O valor vai ser disponibilizado por ocasião das comemorações do 34.º Dia da Independência da Ucrânia, no domingo, dia 24 de agosto, e que desde 2022 tem sido celebrado sob ocupação russa em grande parte do território ucraniano.

Desde o início da invasão russa, no final de fevereiro de 2022, a União Europeia, através dos países que compõem o bloco político-económico, disponibilizou mais de 168 mil milhões de euros em assistência humanitária, económico-financeira e militar à Ucrânia.

Desde o arranque do programa de assistência para o país invadido, em março de 2024, a União Europeia desembolsou 22,7 mil milhões de euros.