UE diz que nada muda nas relações com São Tomé após acordo com Rússia

Alexandre Lallemand - Unsplash

A representante de Bruxelas para o Gabão, São Tomé e Príncipe e a África Central esteve reunida, na segunda-feira, com o primeiro-ministro são-tomense e referiu que as relações estão estáveis e nada mudou.



A aproximação à Rússia foi discutida, mas a embaixadora Cécile Abadie considera que o acordo não vai ter consequências imediatas na forma como a União Europeia se relaciona com São Tomé e Príncipe. Mas refere que é normal haver preocupações com este acordo de cooperação militar.