UE é convidada de honra das comemorações do Dia da República na Índia

"Este evento marca a nossa vontade coletiva de construir uma Índia desenvolvida", disse o primeiro-ministro Narendra Modi antes do início do desfile, que homenageia as unidades e o material utilizado durante o confronto militar que opôs o país ao Paquistão, em maio.

Na tribuna, o homem forte do país mais populoso do planeta - 1,5 mil milhões de habitantes - estava rodeado pelo presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A UE e a Índia discutem há mais de 20 anos um tratado de livre comércio, cuja conclusão foi acelerada pela guerra de direitos aduaneiros imposta pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os dois lados confidenciaram que esperavam selar este documento, qualificado como "o acordo de todos os acordos", durante a cimeira bilateral prevista para terça-feira.

A Índia - que deverá tornar-se a quarta maior economia do mundo este ano - e a UE trocaram em 2024 120 mil milhões de euros em mercadorias - um aumento de quase 90% em dez anos - e 60 mil milhões de euros em serviços, de acordo com as estatísticas europeias.

Ambas estão em busca de novos mercados para contornarem as taxas de Washington e os controlos à exportação impostos pela China.

Bruxelas vê na Índia um mercado importante para o futuro, enquanto Nova Deli considera a Europa uma fonte fundamental de tecnologia e investimento de que necessita para acelerar a modernização e criação de milhões de empregos necessários à população.

O Dia da República marca o aniversário da adoção da atual Constituição da Índia em 1950, três anos após a independência do Império Britânico.