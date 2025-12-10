UE estima serem necessários investimentos de 1,2 biliões Euro nas redes elétricas até 2040

"A Comissão estima que são necessários 1,2 biliões de euros nas redes elétricas da UE até 2040, incluindo 730 mil milhões de euros apenas para as redes de distribuição e 240 mil milhões de euros para as redes de hidrogénio. São, portanto, necessários investimentos significativos para garantir que as nossas redes estejam preparadas para o futuro e alcancem a neutralidade climática até 2050", indica a instituição em informação divulgada à imprensa em Bruxelas.

Hoje, Bruxelas divulgou um pacote europeu sobre as redes para modernizar a infraestrutura energética da UE, reduzir faturas e reforçar a independência, propondo desde logo uma maior coordenação no espaço comunitário quanto ao planeamento do sistema energético.

No que toca ao financiamento, a instituição avisa que "a integração insuficiente e o subinvestimento nas infraestruturas energéticas têm um impacto direto nas contas de energia dos cidadãos europeus", já que a UE "continua demasiado exposta à volatilidade dos preços e aos riscos geopolíticos" devido ao facto de a quase totalidade do petróleo e gás serem importados.

"Uma vez que as infraestruturas de rede são financiadas principalmente através de tarifas, tal representa um desafio para os consumidores a curto prazo, uma vez que têm de suportar parte dos custos. Para resolver esta questão, a Europa está a aumentar o apoio financeiro às infraestruturas energéticas no âmbito da sua proposta para o próximo orçamento de longo prazo da UE", é assinalado na informação hoje publicada.

O atual orçamento de longo prazo da UE (2021-2027) já apoia as redes de energia, com o Mecanismo Interligar a Europa a disponibilizar 5,8 mil milhões de euros para projetos transfronteiriços.

No âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, em discussão, a Comissão Europeia quer um aumento de cinco vezes das verbas desse mecanismo, de 5,8 mil milhões de euros para 29,91 mil milhões de euros.

Além disso, Bruxelas espera contar com o Banco Europeu de Investimento para acelerar a implantação de redes rentáveis e destaca que "os investimentos privados também terão um papel fundamental a desempenhar".

O pacote europeu sobre as redes visa responder a questões estruturais no planeamento e implementação das infraestruturas energéticas da UE e apoiar a conclusão da União da Energia.

O pacote inclui propostas para criar um processo mais robusto para o planeamento transfronteiriço das infraestruturas energéticas, acelerar a concessão de licenças, garantir mecanismos mais eficazes para partilhar os custos e benefícios dos projetos transfronteiriços, bem como tornar as infraestruturas transfronteiriças mais resilientes e seguras.

De acordo com o executivo comunitário, "o desenvolvimento da rede pode proporcionar um verdadeiro valor acrescentado e poupanças de custos para os europeus", já que um investimento de cinco mil milhões de euros reduziria os custos do sistema em oito mil milhões de euros, criando um ganho económico líquido de três mil milhões de euros, por exemplo.

"Uma maior integração do mercado poderia conduzir a poupanças de custos anuais de 40 mil milhões de euros, enquanto o aumento do comércio transfronteiriço de eletricidade em 50% poderia aumentar o crescimento anual do PIB da UE em cerca de 18 mil milhões de euros até 2030", calcula ainda Bruxelas.

As propostas serão agora debatidas pelo Parlamento (eurodeputados) e pelo Conselho (países).