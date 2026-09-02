UE fala em "terrorismo" no ataque falhado na Alemanha atribuído à Rússia

"É claro que tem todos os indícios de terrorismo patrocinado por um Estado", declarou Kaja Kallas antes de uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE na Irlanda, que exerce a presidência rotativa do Conselho Europeu. , declarou Kaja Kallas antes de uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE na Irlanda, que exerce a presidência rotativa do Conselho Europeu.





"Já convocámos o representante russo, tal como fizeram muitos Estados-membros, e vamos discutir o que mais podemos fazer", acrescentou Kallas, salvaguardando que a reunião é informal, pelo que não serão tomadas decisões.





Na terça-feira, o Governo alemão responsabilizou a Rússia pela tentativa de ataque ao aeroporto de Leipzig, a 4 de agosto, com recurso a um drone carregado de explosivos.

Na altura, as autoridades alemãs afirmaram que o incidente representava um novo nível de perigo, com a Rússia a negar todas as acusações.





Na sequência desta tentativa de ataque, Berlim ordenou o encerramento do consulado russo em Bona e do centro cultural na capital.





"O Governo Federal está a responder a este ataque híbrido em Leipzig de forma proporcional e ponderada, porém igualmente resoluta. Deixem-me ser claro: não estamos em guerra, mas somos alvo diário de guerra híbrida", afirmou o ministro alemão do Interior, Alexander Dobrindt.

Já quarta-feira, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros já veio garantir que a resposta alemã vai ser coordenada com a União Europeia e que sentiu "uma grande união" por parte dos 27 Estados-membros.Joahnn Wadephul apontou que a estratégia dos ataques híbridos "falhou" e que a União Europeia continua a estar ao lado da Ucrânia.





Vários governos europeus estão a convocar os respetivos embaixadores russos para pedirem explicações sobre o sucedido.









(com agências)

Kallas disse que os ministros vão discutir que resposta dar à Rússia pelo ataque falhado, em agosto, no aeroporto de Leipzig.O chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, anunciou que Portugal vai convocar esta quarta-feira o embaixador russo em Lisboa.O ministro português antecipou que a reação da União Europeia ao incidente será "forte".