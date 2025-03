UE felicita saúda possível cessar-fogo e diz que "bola está do lado" do Kremlin

De acordo com uma publicação conjunta nas redes sociais, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, congratularam-se com a decisão de a Ucrânia aceitar a proposta de Washington para um cessar-fogo de 30 dias.

"É um desenvolvimento positivo", sustentaram, acrescentando que pode ser "um passo rumo a uma paz compreensiva, justa e duradoura" na Ucrânia.

António Costa e Ursula von der Leyen, os principais responsáveis da UE, comentaram que "a bola está do lado da Rússia".

E não quiseram imiscuir o bloco comunitário do processo de paz: "A UE está pronta para desempenhar o seu papel, com os parceiros, nas negociações de paz que se avizinham."

A Ucrânia aceitou uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, ao mesmo tempo que Washington concorda levantar a suspensão da ajuda militar a Kiev, segundo uma declaração conjunta hoje divulgada.