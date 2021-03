UE, Índia e a Astrazeneca. A guerra das vacinas

A Índia estará a bloquear as exportações da AstraZeneca para dar resposta à necessidade interna. O Executivo, perante o aumento de casos de Covid-19 no país, decidiu começar a inocular as pessoas com mais de 45 anos a partir do dia 1 de abril.





Esta medida, que terá efeitos também na vacinação na Europa, é ainda um rude golpe para a COVAX, a iniciativa internacional com o apoio da OMS para fazer chegar vacinas aos países mais pobres.

Vacinação na Europa a passo lento





Na União Europeia o cenário é semelhante. Os líderes da União Europeia vão hoje ter um encontro virtual para analisarem formas de acelerar a vacinação nos vários países.





De acordo com a BBC, a Comissão Europeia vai pedir o apoio para que sejam impostos mais controlos sobre a saída de vacinas do bloco europeu.





A conversa tem lugar numa altura em que o número casos de Covid-19 continua a aumentar um pouco por toda a Europa. Portugal, nesta altura, é uma exceção ao que está a acontecer nos restantes países, em particular no norte e leste.





A campanha de vacinação na União Europeia está em marcha lenta, em particular quando comparado com países como o Reino Unido, Israel ou os Estados Unidos.





A Comissão tem culpado a AstraZeneca por esta situação por não entregar as doses com que se comprometeu.





O confronto subiu de tom depois de terem sido encontradas 29 milhões de doses numa inspeção em instalações da farmacêutica em Itália.





Fábrica da AstraZeneca onde foram encontradas as vacinas (Reuters) A pedido da Comissão, forças de segurança inspecionaram uma fábrica em Anagni, próximo de Roma, onde encontraram as vacinas.





De imediato, vários lotes foram confiscados. Dois foram enviados para a Bélgica. Cada lote pode conter cerca de um milhão de doses.





Ao final do dia de quarta-feira, a AstraZeneca afirmou que as doses que foram encontradas estavam destinadas à União Europeia e ao consórcio COVAX.





A farmacêutica alegou que as mesmas estavam ali porque tinham ainda que ser alvo de um controlo de qualidade.