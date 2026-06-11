Mundo
Guerra no Médio Oriente
UE insiste junto do Irão quanto a solução diplomática para conflito com os EUA
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, disse na quinta-feira que discutiu a recente escalada do conflito, com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, a quem reiterou a necessidade de uma solução diplomática para o conflito.
"Conversei com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, sobre a recente escalada no Golfo e o estado das negociações com os EUA. Estive também em contacto com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. O retomar dos ataques aos países do Golfo e às suas infraestruturas críticas é inaceitável", escreveu Kallas no X.
"Um regresso à guerra em grande escala teria um custo tremendo para toda a região. A via diplomática continua a ser o melhor caminho para sair desta guerra", referiu.
"Um regresso à guerra em grande escala teria um custo tremendo para toda a região. A via diplomática continua a ser o melhor caminho para sair desta guerra", referiu.