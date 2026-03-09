UE manifesta-se disponível para reforçar missões navais no Médio Oriente

Numa declaração conjunta assinada após a reunião, António Costa e Ursula von der Leyen realçam a importância das missões navais europeias Aspides e Atalanta, ambas no Médio Oriente, que visam "proteger rotas marítimas críticas e prevenir qualquer disrupção a cadeias de abastecimento cruciais".

"Ambos manifestaram abertura para ajustar e reforçar estas missões, com vista a responder melhor à situação", lê-se na declaração.

A missão naval Aspides, lançada em fevereiro de 2024, visa proteger navios comerciais e mercantes no Mar Vermelho, Golfo e Oceano Índico Ocidental de ameaças crescentes, designadamente de ataques dos grupos Huthis do Iémen.

Já a missão naval Atalanta, em vigor desde 2008, atua no Golfo de Aden e no Oceano Índico Ocidental, com o intuito de proteger navios de pirataria.

Um total de 13 países do Médio Oriente participaram hoje numa reunião por videoconferência promovida pelos presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Representantes da Jordânia, Egito, Bahrein, Líbano, Síria, Turquia, Arménia, Iraque, Qatar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Omã debateram com os líderes europeus o conflito lançado pelos Estados Unidos e Israel no Irão, que ripostou contra outros países da região, disse uma porta-voz do presidente do Conselho Europeu.