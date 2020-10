UE manifesta "toda a solidariedade" a França após "abominável" ataque em Nice

"Toda a minha solidariedade para com a França e os franceses. Os meus pensamentos vão para as vítimas do abominável ataque de Nice e para os seus entes queridos", reagiu Charles Michel, numa publicação feita na rede social Twitter.

E adiantou: "Toda a Europa está convosco".

Também através do Twitter, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, afirmou estar "profundamente chocado e triste com a notícia do horrível ataque em Nice".

"Esta dor é sentida por todos nós na Europa. Temos o dever de nos unirmos contra a violência e contra aqueles que procuram incitar e espalhar o ódio", instou David Sassoli.

Pelo menos três pessoas morreram após o ataque com faca em Nice, no sudeste de França, tendo a procuradoria antiterrorista anunciado a abertura de uma investigação por assassínio e tentativa de assassínio.

Fonte policial indicou que duas pessoas, um homem e uma mulher, foram mortas na igreja de Notre-Dame, onde ocorreu o ataque, e uma terceira vítima, gravemente ferida, morreu num bar perto da igreja, onde se tinha refugiado.

Entretanto, a procuradoria antiterrorista anunciou a abertura de uma investigação por "assassínio" e "tentativa de assassínio" após o ataque, em que pelo menos uma das vítimas mortais foi degolada e várias outras pessoas ficaram feridas.

O crime ocorreu por volta das 09:00 no local (08:00 em Lisboa) perto da Igreja de Notre-Dame, no centro de Nice, acrescentou fonte policial.

Muitos polícias e bombeiros estão no local e a circulação de elétricos foi interrompida nesta área movimentada.

O Ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou no Twitter a realização de uma "reunião de crise" em Paris, enquanto a Assembleia Nacional decidiu guardar um minuto de silêncio em solidariedade com as vítimas e os seus parentes.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, saiu de urgência da Assembleia Nacional, onde compareceu para esclarecer sobre o novo confinamento devido à pandemia do novo coronavírus, para se dirigir à unidade de crise.

Também o Presidente francês, Emmanuel Macron, vai estar presente nesta reunião, anunciou o palácio do Eliseu.

Nice esteve enlutada em 2016 depois de um ataque que deixou 86 mortos na famosa avenida Promenade des Anglais, em 14 de julho, em pleno feriado nacional.