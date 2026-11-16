"Os ministros hoje foram muito claros: não precisamos de uma nova arquitetura de segurança. Precisamos de restaurar a que já existe. A Rússia violou todos os tratados em que esta se baseia", afirmou Kaja Kallas, numa conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), em Bruxelas.

A chefe da diplomacia da UE aludia ao facto de, nas negociações que se vão iniciar entre a Europa, a Ucrânia e a Rússia, mediadas pelos Estados Unidos, Moscovo exigir que seja discutida uma nova arquitetura de segurança da Europa ao mesmo tempo em que se negoceia o fim da guerra.

Aos jornalistas, Kallas voltou a defender que, antes de qualquer discussão sobre a arquitetura de segurança da Europa, é preciso haver um cessar-fogo e chegar-se a um acordo de paz, e acusou a Rússia de apresentar "exigências maximalistas".

"Moscovo pretende desmembrar a Ucrânia, fazer recuar a NATO e obter poder de veto sobre a segurança europeia. Tudo isto é inaceitável e está fora de questão", salientou, frisando que estas exigências serviram à Rússia "de pretexto para começar a guerra" em 2022 e, agora, "servem de pretexto para a perpetuar".

A Rússia insiste que o conflito com Kiev faz parte de uma ameaça do Ocidente contra a Rússia, designadamente, com o avanço da NATO para junto das fronteiras russas e, por isso, condiciona o fim da guerra contra a Ucrânia a uma nova arquitetura de segurança europeia.

A chefe da diplomacia da UE recordou que a UE também tem as suas "próprias exigências claras em relação a Moscovo" e elencou algumas.

"A soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia, bem como o seu direito a escolher as próprias alianças. Não pode haver qualquer reconhecimento jurídico dos territórios ucranianos ocupados", enumerou.

A alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança acrescentou ainda que o bloco exige que a Rússia seja "responsabilizada pelos crimes de guerra e que pague pela destruição que causou", além de querer igualmente que as crianças deportadas da Ucrânia regressem a casa e que Moscovo pare com os "atos de sabotagem e os ciberataques russos em toda a Europa".

Questionada sobre que lugar é que a Ucrânia ocupa na arquitetura de segurança que a UE defende, Kallas respondeu que essa arquitetura se baseia em acordos com décadas, que incluíram a assinatura da Rússia, como a Carta de Paris para uma Nova Europa, de 1990, ou o Memorando de Budapeste, de 1994.

"A questão não são os acordos nem a posição da Ucrânia relativamente a esta matéria. A questão é que a Rússia continua a violar esses acordos ou, melhor, não os cumpre efetivamente", insistiu.

Questionada se se arrepende de se ter oferecido para ser a negociadora da UE em conversações com a Rússia, o que os líderes da UE posteriormente recusaram, Kallas reiterou que os tratados estabelecem que ela própria é que deve representar o bloco a nível de política externa.

"Dizemos sempre aos nossos parceiros `ah, o Estado de Direito, o Estado de Direito`. E, na Europa, o Estado de Direito assenta, na realidade, nos tratados, e é isso mesmo [que a alta representante representa a UE a nível externo] que neles está consagrado", disse, manifestando-se, contudo, aliviada, por se poder finalmente falar sobre o conteúdo em vez da forma das negociações.

Nestas declarações, a chefe da diplomacia da UE referiu ainda que continua em curso o trabalho para impedir a entrada em território europeu a ex-combatentes russos, sugerindo que é uma medida fácil de implementar a nível técnico porque é fácil de aceder a documentos internos do Estado russo.

"Hoje em dia, existem formas de o fazer. Todos nós dispomos de excelentes serviços de informações. Não sou especialista, mas, segundo os especialistas, é relativamente fácil obter essa informação", disse.