UE organiza oito voos humanitários para Darfur para apoiar população

Em comunicado divulgado hoje, a Comissão Europeia dá conta de que na sexta-feira, 12 de dezembro, chegou a Darfur o primeiro de oito voos que até janeiro de 2026 vão levar ajuda humanitária à população sudanesa.

O executivo comunitário europeu dá conta da necessidade de apoiar a população face às "enormes atrocidades" cometidas pelas partes envolvidas no conflito que assola o país.

O primeiro voo desta "ponte humanitária", assim designou a Comissão Europeia esta operação, levou "cerca de 100 toneladas" de ajuda humanitária.

A Comissão Europeia não especifica o tipo de ajuda humanitária que enviou, apenas que se destina às organizações no terreno que tentam apoiar a população.