UE prepara 17.º pacote de sanções à Rússia

Este novo pacote irá incidir, entre outros aspetos, nas chamadas “atividades híbridas” de Moscovo.



Ao longo do dia, os ministros europeus terão oportunidade de ouvir atualizações do conflito em curso dos homólogos ucranianos Rustem Umerov (Defesa) e Andrii Sybiha (diplomacia).



Ainda na vertente da Defesa, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, irá participar no encontro para uma troca de impressões informal.



Os ministros com a pasta da diplomacia do bloco europeu irão abordar ainda os "últimos desenvolvimentos" no Médio Oriente, nomeadamente o bloqueio de Israel à entrada de alimentos e de outros itens de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.



Portugal está representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.