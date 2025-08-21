UE pronta para financiar a recuperação do país através do Fundo Social Europeu
A presidente da Comissão Europeia adiantou esta quinta-feira que a União Europeia está pronta para "financiar a recuperação através do Fundo Social Europeu".
Através da rede social X, Ursula von der Leyen adianta que falou com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, para "assegurar da solidariedade europeia face aos terríveis incêndios em Portugal".
"Continuamos a apoiar Portugal no seu esforço contra os incêndios e no auxílio à prevenção de mais fogos", vincou ainda.
Portugal continental tem sido afetado por incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro. Registaram-se já três vítimas mortais e vários feridos, bem como a destruição de várias casas de primeira e segunda habitação, explorações agrícolas e área florestal.
Na passada sexta-feira, Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, dispondo já de dois aviões Fire Boss e estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair na sexta-feira.
Segundo dados oficiais provisórios, até 21 de agosto arderam 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio de Arganil.
c/ Lusa
